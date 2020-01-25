Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрам”, – зазначається в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization) оновила рекомендації по скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

“Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну”, – наголосили в МОЗ.

Крім того, для мінімізації ризику інфікування ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Так, початкові симптоми нового коронавірусу — це, передусім, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що є типовим для вірусної пневмонії.