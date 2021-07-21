У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, який намагався перемістити через кордон 1 кг кокаїну. Наркотик він перевозив у кишково-шлунковому тракті.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

В аеропорту було затримано двох наркокур’єрів, що, як зазначається, є членами міжнародного злочинного угруповання. Правоохоронці виявили у них 2 кокаїну.

“Один зі зловмисників переміщував наркотики в особистих речах. Інший намагався перевезти через державний кордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті”, — йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ст. 305 “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.