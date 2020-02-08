Про це повідомляє місцеве видання Žurnal.
Відповідно до публікації, українцям вдалося “обчистити” банкомати Сбербанку в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукавиці, Кладані, Вогошчі, Сараєво і ряді інших населених пунктів.
Гроші вони знімали із застосуванням спеціального програмного забезпечення за допомогою куплених у Сербії банківських карт.
Хоча вони спустошили деякі банкомати ще в п’ятницю, 31 січня, протягом робочого дня, російський Сбербанк нічого не помітив. Тільки минулого понеділка (на наступний день після того, як поліція заарештувала двох із трьох українців) представники банку надіслали повідомлення в банківське агентство, що з банкоматів зникли 2,7 млн марок.
Видання називає імена українців – Олександр Зайцев і Дмитро Бойко. Ще один підозрюваний – Ярослав Титаренко – встиг виїхати з країни в Угорщину.
У затриманих виявили тільки 100 тисяч марок, решта грошей зникли.
За даними видання, пограбовані банкомати належать сараєвській фірмі Payten. Її обладнанням користуються й інші банки в Боснії. При цьому українці грабували тільки банкомати російського Сбербанку.
Заарештовані українці не співпрацюють із поліцією і не розкривають подробиць і мотивів своїх дій.