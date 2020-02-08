У Боснії троє громадян України всього за 53 години пограбували 23 банкомати російського Сбербанку. Їм вдалося викрасти 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн грн).

Про це повідомляє місцеве видання Žurnal.

Відповідно до публікації, українцям вдалося “обчистити” банкомати Сбербанку в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукавиці, Кладані, Вогошчі, Сараєво і ряді інших населених пунктів.

Гроші вони знімали із застосуванням спеціального програмного забезпечення за допомогою куплених у Сербії банківських карт.

Хоча вони спустошили деякі банкомати ще в п’ятницю, 31 січня, протягом робочого дня, російський Сбербанк нічого не помітив. Тільки минулого понеділка (на наступний день після того, як поліція заарештувала двох із трьох українців) представники банку надіслали повідомлення в банківське агентство, що з банкоматів зникли 2,7 млн марок.

Видання називає імена українців – Олександр Зайцев і Дмитро Бойко. Ще один підозрюваний – Ярослав Титаренко – встиг виїхати з країни в Угорщину.

У затриманих виявили тільки 100 тисяч марок, решта грошей зникли.

За даними видання, пограбовані банкомати належать сараєвській фірмі Payten. Її обладнанням користуються й інші банки в Боснії. При цьому українці грабували тільки банкомати російського Сбербанку.

Заарештовані українці не співпрацюють із поліцією і не розкривають подробиць і мотивів своїх дій.