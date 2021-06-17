В африканській державі Ботсвана виставили на огляд алмаз, який вважається третім за величиною з коли-небудь знайдених.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Камінь вагою 1098 каратів показали президенту Мокгвітсі Масіс через два тижні після того, як алмазна фірма Debswana виявила його.

Цей величезний коштовний камінь лише трохи менш важкий, ніж другий за величиною алмаз в світі, який також був знайдений в Ботсвані в 2015 році.

“Це найбільший алмаз, добутий Debswana за більш ніж 50-річну історію експлуатації. Згідно з нашим попереднім аналізом, це може бути третій за величиною камінь в ювелірному світі”, – сказала виконуюча обов’язки керуючого директора Debswana Diamond Company Лінетт Армстронг.

Оцінка потенційної вартості каменю ще не опублікована, але в 2017 році другий за величиною алмаз з коли-небудь знайдених, був проданий за 53 мільйони доларів.

Найбільшим з коли-небудь виявлених алмазів був алмаз Куллінан вагою 3106 каратів, виявлений в Південній Африці в 1905 році.