99-річний ветеран Другої світової війни Ермандо Півета став найстарішим бразильцем, який одужав від COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Півета покинув госпіталь на інвалідному візку під оплески медперсоналу.

“Перемога в цій битві була для мене більшою, ніж перемога у війні. На війні ти вбиваєш або живеш. Тут потрібно боротися, щоб жити”, – сказав він.

Півета був лейтенантом у військах бразильської армії під час Другої світової війни і служив в Африці.

У нього діагностували коронавірус два тижні тому і він провів два дні у відділенні інтенсивної терапії після того, як розвинулася пневмонія.

Але йому не потрібен був апарат штучної вентиляції легенів. Зазначається, що ветеран в хорошій фізичній формі.