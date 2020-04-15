Про це повідомляє агентство Reuters.
Півета покинув госпіталь на інвалідному візку під оплески медперсоналу.
“Перемога в цій битві була для мене більшою, ніж перемога у війні. На війні ти вбиваєш або живеш. Тут потрібно боротися, щоб жити”, – сказав він.
Півета був лейтенантом у військах бразильської армії під час Другої світової війни і служив в Африці.
У нього діагностували коронавірус два тижні тому і він провів два дні у відділенні інтенсивної терапії після того, як розвинулася пневмонія.
Але йому не потрібен був апарат штучної вентиляції легенів. Зазначається, що ветеран в хорошій фізичній формі.
- Раніше повідомлялося, що 108-річна жінка, яка пережила іспанський грип 1918 року, стала найстарішою жертвою коронавірусу у Великій Британії.