У бразильському штаті Мінас-Жерайс чоловік стрибнув в озеро, аби врятуватися від бджолиного рою, але його з'їли піраньї.

Про це повідомляє бразильська газета Estado de Minas.

Інцидент стався під час рибалки на озері у сільській місцевості Бразиландія де Мінас. 30-річний загиблий перебував там спільно двома друзями.

За даними пожежної служби, чоловіки помітили рій бджіл, що насувався на них. Всі троє стрибнули в озеро, аби врятуватися. Двом вдалося виплисти.

Третій чоловік, як вважається, потонув і зазнав нападу піраній. Його тіло з пошкодженнями обличчя та тіла знайшли за 4 метри від берега озера.

Чи небезпечні піраньї?

Піраній — риб підродини Serrasalminae родини харацинових — часто описують як надзвичайно хижих. Насправді ж їхні харчові звички сильно різняться, крім інших риб вони харчуються і рослинними матеріалами.

Піраньї живуть у прісних водах Південної Америки. Вони є мешканцями басейну річки Амазонка, також поширені в Ориноко, у річках Гвіани, у річках Парагвай і Парана та у річці Сан-Франсиску.

Напади піраній на людей дійсно трапляються час від часу. Зазвичай пляжі біля водойм, де водяться ці риби, мають попереджувальні знаки або ж огороджені.

Більшість нападів піраній на людей призводить лише до незначних травм, зазвичай ніг або рук, але часом вони бувають серйознішими та дуже рідко можуть бути смертельними.

Увагу цих риб привертають бризки. Тому на дітей вони нападають частіше. Летальні випадки ставалися в Бразилії у 2012 та 2015 роках. У 2015 році шестирічна дівчинка зазнала нападу після того, як човен, в якому вона перебувала з бабусею, перекинувся.

У 2007 році біля міста Палмас у Бразилії за пів року зареєстрували майже 200 таких випадків на штучному озері.

У 2013 році в Росаріо в Аргентині травм рук та ніг внаслідок укусів піраній зазнали понад 70 осіб, що купалися.