В Бразилії затримали підлітка, який вбив двох дітей дошкільного віку в місцевому садочку та поранив їх вчительку. Його мотив встановити не вдалось.

Про це повідомляє ВВС.

Військова поліція повідомила, що підліток, в руках якого був мачете (довгий ніж), увірвався в дитячий садочок в містечку Саудадес в штаті Санта-Катаріна.

Крики дітей почули сусіди та прибігли на допомогу. Тоді хлопець погрожував вбити себе.

Його заарештували та відправили до лікарні. Місцеві ЗМІ повідомили, що йому 18 років. Також місцеві журналісти сказали, зо вбитих дітей було більше, ніж двоє. Влада підтвердила тільки дві смерті.

В момент нападу в садочку було кілька десятків дітей віком до 3 років.