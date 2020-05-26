У Міністерстві охорони здоров'я Бразилії підтвердили 12 тисяч нових випадків коронавіруса за останні 24 години.

Про це йдеться в матеріалі американської телекомпанії CNN.

У понеділок влада Бразилії повідомила, що за останні 24 години було підтверджено 11 687 нових випадків коронавіруса, в результаті чого загальне число випадків захворювання перевищило 374 800. На сьогодні загинуло понад 23 400 бразильців.

Нагадаємо, в суботу Бразилія обігнала Росію, по кількості випадкыв COVID-19 після Сполучених Штатів, згідно з даними Університету Джона Хопкінса.

У той час як число підтверджених випадків захворювання і смертності в країні ростуть, президент країни Джаіра Болсонару називав вірус “невеликим грипом”.

За час епідемії в Бразилії змінилося два міністри охорони здоров’я — один був звільнений, а інший подав у відставку після розбіжностей з приводу того, як впоратися з пандемією.

Відзначимо, що в Бразилії зростає невдоволення щодо лідера країни після того, як Бразилія виявилася другим осередком епідемії у світі після США. При цьому, епідеміологічна ситуація в країні не досягла піку смертельних випадків.

У неділю Білий дім призупинив в’їзд в США для будь-якої людини, який знаходився в Бразилії протягом 14 днів безпосередньо перед прибуттям в США.

Відзначимо, Болсонару неодноразово зменшував смертність від вірусу, і його риторика зводилася до необхідності захисту економіки.