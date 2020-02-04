Влада Бразилії не планує скасовувати традиційний культурний карнавал, незважаючи на епідемію коронавірусу з Китаю.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни в Twitter.

Міністр охорони здоров’я Бразилії Енріке Мандетти вважає, що карнавал в Ріо-де-Жанейро є частиною культурної ідентичності країни.

В результаті обговорень чиновники вирішили, що скасовувати карнавал не готові.

“У нас немає підстав для обговорення цієї пропозиції (скасування карнавалу, – ред.). Ми сподіваємося, що весь цей час люди будуть веселитися і насолоджуватися своїм здоров’ям”, – сказав міністр.

Також він пояснив, що бразильці, які повертатимуться з Китаю, спочатку повинні пройти карантин, перш ніж повернутися до звичайного життя.

“Це спосіб підтримання безпеки, який застосовується всіма країнами”, – пояснив він.