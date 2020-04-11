У Бразилії від коронавірусу COVID-19 помер представник ізольованого племені яномама – групи корінних жителів Амазонії, яка відома своєю віддаленістю і вразливістю перед новими захворюваннями.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на міністерство охорони здоров’я Бразилії.

Це викликало стурбованість із приводу впливу коронавірусу на корінне населення регіону.

15-річний підліток з 3 квітня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії в лікарні міста Боа-Віста, столиці північного штату Рорайма. Тестування виявило у хлопчика коронавірус. Він помер у минулий четвер.

Представники племені яномама проживають у тропічних лісах і горах північної Бразилії і південної Венесуели. На сьогодні це найбільше відносно ізольоване плем’я в Південній Америці, що налічує, за різними оцінками, до 38 тис. осіб.

Експерти з бразильського Соціально-екологічного інституту (ISA) вважають, що вірус потрапив у плем’я через шахтарів, які незаконно проникли на територію корінних народів.

“Яномама, як і багато інших корінних народів, є найбільш вразливими групами для впливу COVID-19 і повинні бути терміново захищені”, – йдеться в заяві.

В Асоціації корінних жителів Бразилії повідомили, що підліток був третім корінним жителем, який помер від коронавірусу в країні.

Згідно з останніми даними, в Бразилії понад 20 тисяч осіб заразилися коронавірусом, 1090 з них померли.