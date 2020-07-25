В одному з найбільших міст Бразилії – Сан-Паулу – через епідемію коронавірусу COVID-19 вирішили відкласти карнавал, який був запланований на лютий 2021 року.

Про це повідомляє агентство AFP.

Традиційний карнавал переноситься на невизначений термін.

“І школи самби, і організатори карнавальних вечірок розуміють, що організувати карнавал в лютому наступного року неможливо”, – заявив у п’ятницю, 24 липня, мер міста Бруно Ковас.

Він не озвучив нову можливу дату проведення карнавалу, але припустив, що захід може відбутися “наприкінці травня або на початку липня”.

На щорічний карнавал у Сан-Паулу, де проживають 12 млн людей, приїжджають десятки тисяч туристів.

Раніше влада міста вже скасувала проведення ЛГБТ-прайду, який є одним із найбільших у світі. Також з липня на листопад був перенесений “Марш в ім’я Ісуса”, який щорічно збирає мільйони людей.

За даними агентства, влада Ріо-де-Жанейро, де проходить найбільший карнавал у Бразилії, також розглядає можливість перенесення заходу.

Зараз Бразилія займає друге місце в світі за кількістю заражених і померлих від коронавірусу і поступається в цьому антирейтингу тільки США. Так, у Бразилії зафіксовано понад 2,3 млн інфікованих і понад 85 тисяч смертей.

Штат Сан-Паулу є епіцентром захворювання в країні: на місто припадає майже чверть жертв коронавірусу. У Ріо-де-Жанейро також спостерігається значна кількість заражень.

24 липня в штаті Сан-Паулу ще на два тижні продовжили локдаун – до 10 серпня.