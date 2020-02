Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Творіння художника було зіпсовано через два дні після створення.

Графіті намальовано на стіні звичайного будинку в Брістолі. На малюнку зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, що розтікається квітами по стіні. Малюнок був приурочений до Дня всіх закоханих, який відзначався 14 лютого.

Тепер на зображенні дівчинки хтось залишив напис яскраво-рожевого кольору. На знакові Marsh Lane біля графіті лежали квіти, які були частиною художнього витвору. Їх вкрали.

Bristol’s new #Banksy has been vandalised.

The protective sheet put over it had already been broken.#BS5 #BartonHill pic.twitter.com/2zrqrT5zjH

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) February 15, 2020