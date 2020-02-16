Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Творіння художника було зіпсовано через два дні після створення.

Графіті намальовано на стіні звичайного будинку в Брістолі. На малюнку зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, що розтікається квітами по стіні. Малюнок був приурочений до Дня всіх закоханих, який відзначався 14 лютого.

Тепер на зображенні дівчинки хтось залишив напис яскраво-рожевого кольору. На знакові Marsh Lane біля графіті лежали квіти, які були частиною художнього витвору. Їх вкрали.

Сім’я, яка володіє будинком, заявила, що поставить тимчасову огорожу, щоб захистити графіті від вандалів.

Фото: Matt Hutson/PA

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Фото: PA MEDIA

 

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Публикация от Banksy (@banksy)

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.

  • У грудні минулого року британський вуличний художник Бенксі створив інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда. Композиція називається “Шрам Віфлеєму”. Це різдвяна сцена: вертеп із Дівою Марією, немовлям Ісусом і святим Йосифом. На задньому плані у фігурок – сіра стіна з графіті. А замість Віфлеємської зірки на стіні зображено слід від снаряда.