Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Творіння художника було зіпсовано через два дні після створення.
Графіті намальовано на стіні звичайного будинку в Брістолі. На малюнку зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, що розтікається квітами по стіні. Малюнок був приурочений до Дня всіх закоханих, який відзначався 14 лютого.
Тепер на зображенні дівчинки хтось залишив напис яскраво-рожевого кольору. На знакові Marsh Lane біля графіті лежали квіти, які були частиною художнього витвору. Їх вкрали.
Bristol’s new #Banksy has been vandalised.
The protective sheet put over it had already been broken.#BS5 #BartonHill pic.twitter.com/2zrqrT5zjH
— BBC Radio Bristol (@bbcrb) February 15, 2020
Сім’я, яка володіє будинком, заявила, що поставить тимчасову огорожу, щоб захистити графіті від вандалів.
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ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.
- У грудні минулого року британський вуличний художник Бенксі створив інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда. Композиція називається “Шрам Віфлеєму”. Це різдвяна сцена: вертеп із Дівою Марією, немовлям Ісусом і святим Йосифом. На задньому плані у фігурок – сіра стіна з графіті. А замість Віфлеємської зірки на стіні зображено слід від снаряда.