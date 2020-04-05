У Великобританії можуть посилити заходи карантину, якщо громадяни будуть ігнорувати правила ізоляції і соціального дистанціювання.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок.

Міністр підкреслив, що уряд змушений буде “вжити заходів”, якщо британці і далі будуть ігнорувати обмеження в зв’язку з карантином.

“Якщо ви не хочете, щоб нам довелося відмовитися від (фізичних) вправ всіх форм поза вашим власним житлом, то ви повинні слідувати правилам”, – сказав Хенкок.

Він зазначив, що незважаючи на заборону залишати домівки без крайньої необхідності, деякі британці виходять в парки, щоб позасмагати.

“Прийняття сонячних ванн суперечить правилам, встановленим з важливих причин громадської охорони здоров’я. Хотілося б, щоб мені не потрібно було говорити це, але я кажу, тому що вся країна хоче пережити цю кризу”, – сказав міністр.

Після цього парк Броквел, де бачили засмагаючих громадян, зачинили. Місцева влада заявила, що протягом суботи в парку було понад 3 тисячі осіб. Багато засмагало групами.

У зв’язку з цим міністр зазначив, що “чим більше людей залишиться вдома, тим менше вірус буде поширюватися”, і тим раніше буде знято різні обмеження.

Також міністр повідомив, що влада планує тестувати на наявність антитіл до коронавірусу до 100 тисяч осіб в день, щоб закінчити з цим до кінця квітня.