Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Вакцина була введена двом добровольцям, всього ж для дослідження були набрані 800 чоловік.

Половині учасників випробувань буде введена вакцина від коронавірусу, іншим – вакцина від менінгіту. Знати про те, кому саме було введено ту чи іншу речовину, будуть тільки лікарі, але не самі добровольці. Єдиний спосіб з’ясувати, чи діє вакцина, – порівняти число тих, хто заразиться коронавірусом в найближчі місяці в кожній з двох груп.

Вакцина була розроблена менш ніж за три місяці командою Оксфордського університету. Доклінічними випробуваннями керувала професор вакцинології університету Дженнера Сара Гілберт.

Для вакцини оксфордскої розробки використовували ослаблений вірус-збудник застуди у шимпанзе (відомий як аденовірус), який був генетично модифікований таким чином, що він був безпечним для людини. Добровольців попередили про можливі болі в кінцівках, головний біль і підвищеніу температуру в перші кілька днів після вакцинації. Існує також теоретичний ризик виникнення серйозної реакції речовини на коронавірус, вказує ВВС. Однак імовірність того, що вакцинація призведе до серйозного захворювання, мінімальна, кажуть вчені. Вони сподіваються підготувати 1 млн вакцин до вересня, а потім значно збільшити виробництво в разі, якщо вакцина виявиться ефективною.

У числі перших, хто випробував вакцину оксфордскої розробки – вчена Елайза Гранато: “Я вчена, тому я хотіла в силу своїх можливостей спробувати підтримати процес наукових досліджень”.

Вчені в першу чергу орієнтуються на добровольців-медпрацівників, так як серед них шанс зараження коронавірусом вище. Дослідники могли б спеціально заразити учасників експерименту, але це викликає питання етичного характеру, так як доведених методів лікування коронавірусу поки немає, зазначає ВВС. Однак в майбутньому проведення подібних випробувань можливо, зазначив директор Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард.

В рамках більш масштабних випробувань медики планують в найближчі місяці залучити близько 5000 добровольців.