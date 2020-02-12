У Британії почали тестувати вакцину від китайського коронавірусу

У Імперському коледжі Лондону почали тестувати на мишах вакцину від китайського атипового коронавірусу.

Про це повідомляє британський ресурс Science Alert.

“Ми тільки що помістили вакцину в мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів ми зможемо визначити реакцію у цих мишей, в їх крові, антитіл на коронавірус”, – розповів дослідник Лондонського коледжу Пол Маккей.

В той же час британські вчені не можуть бути впевнені, наскільки в даний момент просунулися в дослідженнях по розробці вакцини проти коронавірусу їх колеги по всьому світу.

У Імперському коледжі сподіваються, що прискорити процес пошук вакцини допоможе дослідження вірусу SARS, який пройшов світом близько двох десятиліть тому.

“Ми сподіваємося першими випробувати цю вакцину на людях. Після завершення першого етапу випробувань, який може зайняти кілька місяців, можна відразу ж почати випробування для людей, що також займе кілька місяців. Так що, можливо, до кінця цього року з’явиться життєздатна перевірена вакцина, яка буде придатна для людей”, – каже британський вчений Макей.

Нагадаємо, що раніше вакцину від коронавірусу почали тестувати на мишах в Китаї.