Про це повідомляє британське видання Independent.

За словами міністра охорони здоров’я Великої Британії Метта Хенкока, державою виділено 20 мільйонів фунтів оксфордським вченим для проведення клінічних випробувань. Також 22,5 мільйона фунтів — на паралельні дослідження в лондонському Імперському коледжі.

“Вакцина з оксфордського проєкту буде випробувана на людях з цього четверга. У довгостроковій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус — це вакцина. Велика Британія перебуває на передовій глобальних зусиль. Ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна, в глобальний пошук вакцини. І попри зусилля у всьому світі дві з провідних розробок вакцин відбуваються тут — в Оксфорді та Імперіалі. Обидва ці багатообіцяючих проєкти швидко прогресують, і я сказав провідним вченим, що ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх”, – розповів міністр.

Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.