Про це повідомляє британське видання The Guardian.
“Це, безумовно, найбільші випробування в світі“, – заявив представник Оксфордського університету Пітер Горбі, який очолює випробування.
Відзначається, що раніше цією групою фахівців випробовувалися ліки від Ебола в Демократичній Республіці Конго і Західній Африці.
Уточнюється, що в дослідженнях візьмуть участь більше 5 тисяч пацієнтів з коронавірусом в 165 лікарнях по всій Великобританії.
Очікується, що перші результати випробувань стануть відомі вже в червні 2020 року.
- 24 березня через пандемії COVID-19 у Великій Британії ввели посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє. При цьому відвідування парків дозволено.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
- Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії та вже йде на поправку.