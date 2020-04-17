У Великобританії оголосили про наймасштабніший в світі випробуванні ліків для хворих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

“Це, безумовно, найбільші випробування в світі“, – заявив представник Оксфордського університету Пітер Горбі, який очолює випробування.

Відзначається, що раніше цією групою фахівців випробовувалися ліки від Ебола в Демократичній Республіці Конго і Західній Африці.

Уточнюється, що в дослідженнях візьмуть участь більше 5 тисяч пацієнтів з коронавірусом в 165 лікарнях по всій Великобританії.

Очікується, що перші результати випробувань стануть відомі вже в червні 2020 року.