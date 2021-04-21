Колишній дитячий омбудсмен Енн Лонгфілд (Велика Британія) подала судовий позов проти компанії TikTok. Вона стверджує, що платформа незаконно збирає дані неповнолітніх користувачів.

Про це повідомляє ВВС.

Лонгфілд стверджує, що платформа збирала особисті дані дітей та передавала їх стороннім особам.

Судовий позов подано від імені всіх дітей, які користуються TikTok з 25 травня 2018 року.

“Я не кажу, що TikTok – це не весело. Родинам це подобається… Це було дійсно чимось важливим під час локдауну, це допомогло людям підтримувати зв’язок, вони отримали задоволення…. Однак я вважаю, що ціна, яку потрібно заплатити, не має бути такою”, – сказала вона, маючи на увазі доступ третіх осіб до особистих даних мільйонів дітей.

Вона звернула увагу на те, що батьки чи їх діти не знали про збір їх особистих даних. Омбудсмен стверджує, що ці дані передавали іншим задля отримання фінансової вигоди.

Омбудсмен звернула увагу на те, що лише в Британії TikTok міг зібрати особисті дані 3,5 млн дітей.

Однак представники TikTok відповіли, що судовий позов абсолютно безпідставний:

“Конфіденційність і безпека є головними пріоритетами для TikTok, і у нас є надійні політика, процеси й технології, які допомагають захистити всіх користувачів, і підлітків зокрема”.

Представник платформи додав, що вони готові захищатися в суді.

Якщо омбудсмен виграє, кожен британський неповнолітній користувач TikTok отримає по майже 1400 доларів компенсації.