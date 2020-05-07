У Великобританії прогнозують найбільше за 300 років падіння економіки через епідемію коронавірус.

Про це повідомляє британський канал Sky News.

Згідно з прогнозами банку Англії, в 2020 році національна економіка може впасти на 14%, що є найбільшим падінням з 1706 року.

Банк Англії прогнозує, що ВВП Великобританії в цьому році скоротиться на 14%, а рівень безробіття підвищиться до 8% через коронавірус”, – сказано в повідомленні.

Водночас британський Центральний банк поки залишає базову ставку на рівні 0,1%, що є рекордно низьким показником.

На думку фахівців банку Англії, прогноз буде залежати від підтримки банківської сфери з боку держави.

Також повідомляється, що ВВП Британії може вирости на 15% в 2021 році за умови швидкого пожвавлення економічної діяльності.