Уряд Британії підготував трьохетапний план виходу з загальнонаціонального карантину. Його можуть розглянути вже завтра, 7 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон не впевнений, що ослаблення на даному етапі розвитку ситуації потрібні, враховуючи високий рівень смертності в країні внаслідок зараження коронавірусом. Голова уряду остерігається, що ослаблення карантинних заходів зараз може призвести до нового сплеску смертності.

Очікується, що Джонсон представить затверджений план виходу з загальнонаціонального карантину у неділю, 10 травня.

Згідно з попереднім урядовим планом, на першому етапі в Британії відкриють невеликі магазини, а також дозволять працювати тим, хто зайнятий на свіжому повітрі.

На другому етапі в країні відкриють великі торгові центри.

На третьому етапі планується відновити діяльність пабів, готелів, ресторанів, розважальних центрів.

Раніше Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смертей, пов’язаних з коронавірусом. Їх цифра істотно вища, ніж дані Департаменту за аналогічний період.