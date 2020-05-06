Про це повідомляє Reuters.
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон не впевнений, що ослаблення на даному етапі розвитку ситуації потрібні, враховуючи високий рівень смертності в країні внаслідок зараження коронавірусом. Голова уряду остерігається, що ослаблення карантинних заходів зараз може призвести до нового сплеску смертності.
Очікується, що Джонсон представить затверджений план виходу з загальнонаціонального карантину у неділю, 10 травня.
Згідно з попереднім урядовим планом, на першому етапі в Британії відкриють невеликі магазини, а також дозволять працювати тим, хто зайнятий на свіжому повітрі.
На другому етапі в країні відкриють великі торгові центри.
На третьому етапі планується відновити діяльність пабів, готелів, ресторанів, розважальних центрів.
Раніше Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смертей, пов’язаних з коронавірусом. Їх цифра істотно вища, ніж дані Департаменту за аналогічний період.
- Кількість людей, які померли у Великобританії від COVID-19 зросла до 29427 тисяч, що стало найвищим показником в Європі.