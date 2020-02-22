Британці вже з березня почнуть отримувати внутрішні паспорти нового зразка. Це ще один наслідок виходу їхньої країни зі складу Євросоюзу.

Як інформує видання The Times, іронія ситуації полягає в тому, що паспорти надрукують на території ЄС – в Польщі.

Тендер на виготовлення паспортів проводився за правилами Євросоюзу.

11-річний контракт на 260 мільйонів фунтів стерлінгів минулого року виграла франко-голландська компанія Thales. У конкурсі також брала участь британська компанія De La Rue, але перевага була надана не їй.

Нові паспорти будуть виготовлені на заводі компанії Thales в польському місті Тчев, а потім доставлені до Британії.

Вони будуть темно-синього кольору, а не бордові, як паспорти жителів ЄС. Також оновлені паспорта будуть прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Перший із паспортів нового зразка буде виданий на початку березня. Повний перехід на нові паспорти очікується в середині 2020 року.

Сині паспорти були введені в Британії в 1921 році. Країна перейшла на бордові паспорта в 1988 році відповідно до рекомендацій ЄС.

“Вихід із ЄС дав нам унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений в нашу національну ідентичність, і я не можу дочекатися, щоб подорожувати з ним”, – зазначила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател.

Згідно з повідомленням британського уряду, це буде “найбільш технологічно просунутий британський паспорт в історії”, з безліччю нових функцій безпеки.