Як інформує видання The Times, іронія ситуації полягає в тому, що паспорти надрукують на території ЄС – в Польщі.

Тендер на виготовлення паспортів проводився за правилами Євросоюзу.

11-річний контракт на 260 мільйонів фунтів стерлінгів минулого року виграла франко-голландська компанія Thales. У конкурсі також брала участь британська компанія De La Rue, але перевага була надана не їй.

Нові паспорти будуть виготовлені на заводі компанії Thales в польському місті Тчев, а потім доставлені до Британії.

Вони будуть темно-синього кольору, а не бордові, як паспорти жителів ЄС. Також оновлені паспорта будуть прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Фото: PA, BBC

Перший із паспортів нового зразка буде виданий на початку березня. Повний перехід на нові паспорти очікується в середині 2020 року.

Сині паспорти були введені в Британії в 1921 році. Країна перейшла на бордові паспорта в 1988 році відповідно до рекомендацій ЄС.

“Вихід із ЄС дав нам унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений в нашу національну ідентичність, і я не можу дочекатися, щоб подорожувати з ним”, – зазначила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател.

Згідно з повідомленням британського уряду, це буде “найбільш технологічно просунутий британський паспорт в історії”, з безліччю нових функцій безпеки.

Фото: PA MEDIA

Фото: gov.uk