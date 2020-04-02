У Великобританії можуть віддавати перевагу в лікуванні від коронавірусу молодим і здоровим пацієнтам перед літніми.

Про це повідомляється в матеріалі британського видання The Guardian.

“Стабільні пацієнти з коронавірусом можуть бути зняті з апаратів штучної вентиляції легенів на користь тих, хто з більшою ймовірністю виживе. У новому документі, випущеному Британською медичною асоціацією, лікарі викладають керівні принципи по раціоналізації, коли спалах наближається до свого піку”, – йдеться в статті.

Уточнюється, що за останню добу кількість загиблих в Королівстві зросла на 31%.

“Відповідно до пропозицій, розроблених для надання лікарям етичного керівництва про те, як вирішувати, кому слід отримувати рятівну допомогу при надмірному навантаженні на ресурси, лікарням доведеться накладати жорсткі обмеження на тих, кого будуть ставити на апарат ШВЛ. Великій кількості пацієнтів може бути відмовлено в догляді. Тому ті, у кого поганий прогноз, можуть втратити потенційно рятівне обладнання, навіть якщо їхній стан поліпшується”, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що більш здоровим і молодим людям може бути відданий пріоритет в лікуванні перед літніми.

Водночас підкреслюється, що причиною таких можливих заходів може стати ймовірна перевантаженість медичної системи держави на піку захворюваності коронавірусом, який наближається.