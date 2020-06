Відео та фото знесення з’явилися в соціальних мережах.

Монумент демонтували під час недільних протестів в центрі міста і втопили в річці.

Протествальники прив’язали мотузку до шиї пам’ятника і під захоплені крики натовпу скинули на землю.

#BlackLivesMatter protesters in England, Bristol, tear down statue of 17th century slave trader Edward Colston. pic.twitter.com/HlteX7B8UE — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 7, 2020

Один з учасників акції поставив коліно на шию бронзовій фігурі, імітуючи дії поліцейського при затриманні Джорджа Флойда.

Голову і груди пам’ятника облили червоною фарбою, що імітує кров. Потім пам’ятник проволокли по вулиці, підтягли до краю набережної і скинули в воду.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.