Починаючи з 8 червня, майже всі люди, які в'їжджають до Великої Британії, повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину.

Про це оголосила сьогодні міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател, інформує агентство Reuters.

Як іноземці, так і британці, які прибувають з-за кордону, повинні будуть самоізолюватись на два тижні, надавши владі інформацію про своє місцезнаходження.

Це необхідно для того, щоб у влади була можливість переконатися в дотриманні карантину. Перевірки будуть вибірковими.

Порушникам загрожує штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів (1218 доларів).

Винятки з нового правила поширюються на громадян Ірландії, а також на людей, котрі займаються доставкою вантажів у країну, медиків, які в’їжджають для роботи, і сезонних робітників, які задіяні в аграрному секторі.

“Зараз ми подолали пік цього вірусу, і ми повинні вжити заходів для захисту від завезених випадків, які можуть спровокувати відродження цієї смертельної хвороби”, – наголосила Пател.

Варто зазначити, що такі заходи раніше зазнали критики з боку представників авіаіндустрії. Зокрема, виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що британський уряд протягом багатьох тижнів неправильно реагував на спалах нового коронавірусу, а політика 14-денного карантину для туристів “ідіотська”.

За його словами, дотримання карантину неможливо контролювати. “Це ідіотизм, і це неможливо реалізувати”, – зазначив О’Лірі.

“Що нас турбує, так це те, що уряд Великобританії говорить про неефективну і неможливу 14-денну самоізоляцію замість того, щоб дозволити людям подорожувати в метро, поїздах і літаках в масках”, – додав він.

Критикував ініціативу уряду про карантин і Тім Алдерслейд, виконавчий директор Airlines UK (галузевої організації, що представляє зареєстровані в країні авіакомпанії).

“Введення карантину на даному етапі не має сенсу і буде означати дуже обмежене міжнародне авіасполучення… Це найгірше, що може зробити уряд, якщо його метою є перезапуск економіки”, – наголошував він.

Як повідомляє видання The Guardian, уряд Британії планує переглядати обмежувальні заходи кожні три тижні. Розглядається можливість укладення угод про “повітряні коридори” із країнами з кращою епідеміологічною ситуацією (можливо, пасажирам із таких країн не доведеться проходити карантин).