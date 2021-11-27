Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що випадки захворювання зафіксували в Челмсфорді, Ессекс і Ноттінгемі.
“Ці два випадки пов’язані між собою і мають зв’язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються у своїх сім’ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів”, – написав міністр.
У містах, де виявили ці випадки, проведуть додаткове цільове тестування.
Багато країн світу наразі намагаються ввести заборони на поїздки та обмеження для країн південної Африки, щоб стримати поширення Omicron.
Десять країн зараз у червоному списку подорожей до Великої Британії, що означає, що з неділі усі мандрівники повинні проходити 10-денний карантин.
У п’ятницю Велика Британія включила до списку ПАР, Намібію, Зімбабве, Ботсвану, Лесото та Есватіні.
Новий варіант коронавірусу раніше знайшли у Південній Африці, Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Південній Африці та Ботсвані.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що до березня у Європі та деяких країнах Азії від COVID-19 можуть померти ще 700 000 людей.