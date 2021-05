Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Активісти організації Animal Rebellion для блокування використали вантажівки та бамбукові спорудження.

В суботу о 4:30 ранку за місцевим часом було заблоковано роботу чотирьох центрів: в Хемел-Хемпстеді, Бейзінгстоці, Ковентрі та Хейвуді. Це центри, які знаходяться у Манчестері.

Locked on for workers rights, animal justice & to end the climate emergency. We take action to let global corporations know they have to change.

THIS IS HAPPENING NOW. Since 430am. Support our activists: https://t.co/pVXIUuJuWn#plantbased #ClimateAction #G7UK @McDonaldsUK pic.twitter.com/Rko4YeyXji

— Animal Rebellion (@RebelsAnimal) May 22, 2021