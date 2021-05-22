У Великій Британії активісти, які виступають за захист прав тварин, встановили барикади в чотирьох розподільних центрах мережі ресторанів McDonald's. В планах - заблокувати роботу всіх 1300 ресторанів McDonald's в країні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Активісти організації Animal Rebellion для блокування використали вантажівки та бамбукові спорудження.

В суботу о 4:30 ранку за місцевим часом було заблоковано роботу чотирьох центрів: в Хемел-Хемпстеді, Бейзінгстоці, Ковентрі та Хейвуді. Це центри, які знаходяться у Манчестері.

Locked on for workers rights, animal justice & to end the climate emergency. We take action to let global corporations know they have to change. THIS IS HAPPENING NOW. Since 430am. Support our activists: https://t.co/pVXIUuJuWn#plantbased #ClimateAction #G7UK @McDonaldsUK pic.twitter.com/Rko4YeyXji — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) May 22, 2021

Захисники прав тварин вимагають, аби до 2025 року мережа ресторанів McDonald’s повністю перейшла на придбання заводської продукції. Вони кажуть, що вживання м’яса негативно впливає на кліматичну ситуацію у світі. На їх думку, м’ясо та молочну продукцію легко можна замінити на аналоги рослинного походження.

Представники Animal Rebellion повідомили, що залишатимуться на об’єктах не менше 24 годин. Це сильно вплине на швидкі поставки компанії.

“Настрій прекрасний, особливо після того, як на вулиці потеплішало й до нас приходили люди, аби висловити свою підтримку… Спочатку на місце приїхало кілька поліціянтів, а зараз правоохоронці просто за всім слідкують…

Ми сподіваємось, що ця акція змусить людей замислитися”, – сказала Керрі Вотерм, одна з учасниць Animal Rebellion.

Вона додала, що учасники акції розумію, що їх можуть заарештувати за перешкоджання роботі McDonald’s.