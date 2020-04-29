Про це заявив міністр навколишнього середовища країни Джордж Юстіс, якого цитує агентство Reuters.
За його словами, тисячі британців повинні будуть допомогти зібрати урожай, оскільки сезонні працівники з інших частин Європи не можуть приїхати.
Міністр зазначив, що в попередні роки приїжджали близько 30 тисяч людей (в основному з країн Євросоюзу), які виконували сезонні сільськогосподарські роботи. Зараз же в Британії знаходиться лише третина з них.
“Нам знадобиться значна кількість британців, зокрема, тих, хто залишився без роботи, у них є шанс, якщо вони захочуть”, – наголосив Юстіс.
Міністр уточнив, що пік збору врожаю настає наприкінці травня і в червні.
“Ми отримуємо величезну зацікавленість від людей, охочих це робити. Нам потрібні десятки тисяч людей, щоб виконати цю роботу”, – зазначив він.
Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.
Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати в сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.
Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.
Пасажири весь цей час знаходяться в аеропорту. Люди в “Борисполі” дуже обурені скасуванням рейсу.
- Напередодні стало відомо, що Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.