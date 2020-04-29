У Британії через пандемію коронавірусу і закриття в зв'язку з цим кордонів на карантин не вистачає тисяч сезонних працівників для збору врожаю.

Про це заявив міністр навколишнього середовища країни Джордж Юстіс, якого цитує агентство Reuters.

За його словами, тисячі британців повинні будуть допомогти зібрати урожай, оскільки сезонні працівники з інших частин Європи не можуть приїхати.

Міністр зазначив, що в попередні роки приїжджали близько 30 тисяч людей (в основному з країн Євросоюзу), які виконували сезонні сільськогосподарські роботи. Зараз же в Британії знаходиться лише третина з них.

“Нам знадобиться значна кількість британців, зокрема, тих, хто залишився без роботи, у них є шанс, якщо вони захочуть”, – наголосив Юстіс.

Міністр уточнив, що пік збору врожаю настає наприкінці травня і в червні.

“Ми отримуємо величезну зацікавленість від людей, охочих це робити. Нам потрібні десятки тисяч людей, щоб виконати цю роботу”, – зазначив він.

Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.

Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати в сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.

Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.

Пасажири весь цей час знаходяться в аеропорту. Люди в “Борисполі” дуже обурені скасуванням рейсу.