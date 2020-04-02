Про це повідомляє BBC.
Звільнення торкнеться екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів і співробітників головного офісу.
Такий крок схвалили в профспілці Unite. Зараз опрацьовуються деталі угоди.
Мова не йде про звільнення співробітників, а лише про тимчасове припинення їх роботи. Чи вийде зберегти їм зарплату хоча б частково – поки невідомо. Всі ті, хто потраплять під тимчасове звільнення, отримають частину заробітної плати в рамках угоди з урядом. Це рішення передбачає, що будь-який працівник, звільнений через пандемію, може отримати 80% своєї зарплати, але не більше, ніж 2,5 тисячі фунтів стерлінгів (близько 3,1 тисячі доларів США).
Профспілки наполягають на тому, щоб керівництво British Airways платило більше.
У British Airways зазначили, що попередньо домовилися про те, що пілотам виплачуватимуть 50% їхніх зарплат протягом двох місяців. При цьому, не уточнюється, про яку суму йдеться.
На даний момент компанія припинила польоти з лондонського аеропорту Гатвік в зв’язку з пандемією.
- Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України значно підняла ціни на квитки на останні перед закриттям українського кордону авіарейси. Наприклад, квиток на рейс з Брюсселя до Києва на 16 березня — останній день перед закриттям кордону — коштував від 28,4 тисяч гривень. У наступні дні за квитки вказана ціна в діапазоні 4-5 тисяч гривень.