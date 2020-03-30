У Броварах (Київська область) видужав перший пацієнт, у якого було діагностовано COVID-19.

Про це повідомив в Facebook мер міста Ігор Сапожко.

“Друзі! Маю чудові новини! Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні Броварська багатопрофільна клінична лікарня. Другий тест також виявився негативний. Можемо казати про перший випадок одужання від COVID-19 в Броварах!”, — поінформував він.

За словами міського голови, станом на сьогодні в Броварах є тільки один пацієнт з лабораторно підтвердженим COVID-19.

“Тому станом на 30 березня маємо 1 випадок інфікування коронавірусом. Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також йде на поправку”, — додав Сапожко.

Раніше Ігор Сапожко повідомляв, що загалом в місті було зареєстровано 16 пацієнтів з підозрою на COVID-19. У 11 коронавірус виявлений не був, результати аналізи ще 3 пацієнтів очікуються.