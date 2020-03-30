Про це повідомив в Facebook мер міста Ігор Сапожко.
“Друзі! Маю чудові новини! Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні Броварська багатопрофільна клінична лікарня. Другий тест також виявився негативний. Можемо казати про перший випадок одужання від COVID-19 в Броварах!”, — поінформував він.
За словами міського голови, станом на сьогодні в Броварах є тільки один пацієнт з лабораторно підтвердженим COVID-19.
“Тому станом на 30 березня маємо 1 випадок інфікування коронавірусом. Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також йде на поправку”, — додав Сапожко.
Раніше Ігор Сапожко повідомляв, що загалом в місті було зареєстровано 16 пацієнтів з підозрою на COVID-19. У 11 коронавірус виявлений не був, результати аналізи ще 3 пацієнтів очікуються.
- В Україні станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, шість пацієнтів одужали.
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розповів, що в місті після експрес-тестів був підтверджений коронавірус у 57 людей.