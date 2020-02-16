Про це повідомили в поліції Київської області.
За даними відомства, поліцейський, який був поза службою, їхав на автомобілі Nissan і не зменшив швидкість перед переходом і не пропустив пішоходів.
“Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначають правоохоронці, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на приладі “Драгер”.
“В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще один 31-річний чоловік з травмами доставлений в лікарню”, – розповіли в поліції.
Глава поліції Київської області Андрій Небитов призначив службове розслідування за цим фактом. Також на місце події викликали співробітників Держбюро розслідувань, які будуть встановлювати всі обставини ДТП.
- У неділю ввечері, 12 січня, в селі Вишневому, що в Дніпропетровській області, рятувальники витягли з водойми позашляховик Toyota Land Cruiser Prado з чотирма загиблими. Автомобіль знаходився в 5 метрах від берега на глибині 2-3 метри.