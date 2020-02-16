У Броварах Київської області п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей, один з них помер.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За даними відомства, поліцейський, який був поза службою, їхав на автомобілі Nissan і не зменшив швидкість перед переходом і не пропустив пішоходів.

“Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на приладі “Драгер”.

“В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще один 31-річний чоловік з травмами доставлений в лікарню”, – розповіли в поліції.

Глава поліції Київської області Андрій Небитов призначив службове розслідування за цим фактом. Також на місце події викликали співробітників Держбюро розслідувань, які будуть встановлювати всі обставини ДТП.