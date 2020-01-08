У Броварах поліцейські врятували самогубцю, який намагався стрибнути з даху з чотирирічною донькою на руках.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

“На спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих сусідів про те, що по вулиці С. Бандери на даху двоповерхового будинку стоїть чоловік з дитиною на руках. Вже за лічені хвилини група реагування патрульної поліції прибула за вказаною адресою. Поліцейські відразу критично оцінили ситуацію, можливі шляхи підходу до дому, викликали рятувальників та медичну допомогу”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронцям вдалося вмовити батька віддати їм дитину.

“Чоловік погодився, проте сам залишався на даху з намірами покінчити життя суїцидом. Поки їхали працівники ГСЧС, поліцейські не втрачали часу і вели переговори з молодиком”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники зняли чоловіка з даху і врятували йому життя.

“Як стало відомо, чоловік хотів покінчити життя самогубством, оскільки його дружина нещодавно померла“, – уточнюють в поліції.

Правоохоронці також закликають людей, які переживають важкі хвилини в своєму житті не втрачати надію і не впадати у відчай.