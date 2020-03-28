Про це повідомив у Facebook міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Захворів 41-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості.

“Щойно отримано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції у Бучі. Чоловік 41 року, який працював у Києві, наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ”, – написав Федорук.

Він уточнив, що вже визначені контактні особи хворого, які знаходяться на самоізоляції під медико-санітарним наглядом (дружина і двоє дітей).

Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.

Федорук закликав жителів Бучі свідомо дотримуватися умов карантину і не панікувати.