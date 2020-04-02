У місті Буча Київської області зафіксовано другий випадок коронавірусу COVID-19.

Про це мер міста Анатолій Федорук повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус”, – пише він.

Мер уточнює, що вірус діагностовано у жінки, яка проживає в місті Буча.

“В цей момент з’ясовується фактичне місце проживання хворого і коло контактних осіб. Інформую про перебіг хвороби у першого хворого з Бучі: чоловік продовжує лікування в Білій Церкві, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – додав Федорук.