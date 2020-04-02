Про це мер міста Анатолій Федорук повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.
“Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус”, – пише він.
Мер уточнює, що вірус діагностовано у жінки, яка проживає в місті Буча.
“В цей момент з’ясовується фактичне місце проживання хворого і коло контактних осіб. Інформую про перебіг хвороби у першого хворого з Бучі: чоловік продовжує лікування в Білій Церкві, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – додав Федорук.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз є в два рази меншою, ніж в світі.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.