В одній із квартир у будинку на Позняках, де влітку стався вибух, рятувальники виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

У четвер, 14 жовтня, рятувальники проводили роботи у будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де 4 місяці тому стався вибух. Вони шукали в уламках речі мешканцям постраждалих квартир їхні речі, або повернути їх. В одній з квартир виявили зброю.

“В одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та посудини, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною”, — зазначили в КМДА.

Зброю, боєприпаси та ймовірну вибухівку вилучили і передали до поліції для проведення слідчих дій. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, власника квартири затримано.

Вибух на Крушельницької

21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Внаслідок вибуху без житла залишилися 40 сімей. Для них було закуплено квартири, за словами Глави держави — не бюджетним коштом.

25 червня Президент України Володимир Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири жителям постраждалого через вибух будинку.

13 серпня всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках в Києві, отримали сертифікати на нові квартири.

Київська влада готова виділити 30 млн гривень мешканцям будинку по вул. Крушельницької, де напередодні стався вибух.

Ці кошти мають піти на виконання ремонту у виділених квартирах.