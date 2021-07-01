В Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) пояснили, яким чином американські громадяни могли заразитися небезпечною інфекцією, виявленою в тропіках, якщо навіть не виїжджали зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Перший випадок зафіксували у 2018 році. 63-річний чоловік з Техасу, який не виїжджав зі Сполучених Штатів протягом 30 років, звернувся за медичною допомогою. Він скаржився на високу температуру тіла, біль в грудях, важке дихання. Медики знайшли в нього бактерію Burkholderia pseudomallei, яку до цього виявили тільки у двох місцях на планеті – в тропіках на території Північної Австралії та Південно-Східної Азії. Офіційний діагноз – меліоїдоз.

Через три роки медики так і не змогли відповісти – як чоловік міг заразитися інфекцією, якщо ніколи не бував у тропіках.

Аналогічні випадки діагностували ще в кількох штатах. В трьох штатах (Техас, Канзас, Міннесота), спільно з CDC, провели розслідування, аби зрозуміти – як троє американців заразилися цими інфекціями, не залишаючи територію США.

В березні 2021 року один із заражених помер внаслідок інфекції, а двох госпіталізували. Вони були ушпиталені місяць.

Інфекція Burkholderia pseudomallei виражається ранами з набряками та виразками на шкірі й легенях. Померти внаслідок зараження інфекцією можуть люди, в яких діабет, проблеми з нирками, хронічні захворювання легенів, крові, а також – алкоголізм.

Від 10% до 50% випадки меліоїдозу є летальними, залежно від рівня доступної медичної допомоги.

За даними CDC, бактерії можуть знаходитися в ґрунті, а також передаватися між приматами. Випадки, коли американці заражалися інфекцією після подорожі в тропіки – звичні. Інфекція могла потрапити в організм через відкритий поріз чи розрив шкіри.

В CDC резюмували, що “геномний аналіз штамів пропонує загальне джерело, таке як імпортний продукт або тварина”. Тобто ті, хто не залишали територію США, могли заразитися цією інфекцією від примата чи через залишки на об’єктах, які були на ґрунті.