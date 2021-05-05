У Центрі з контролю й профілактики захворювань (CDC) повідомили, що внаслідок кампанії з вакцинації кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 поступово зменшуватиметься та різко скоротиться в липні.

Про це йдеться на сайті CDC.

Голова організації Рошель Валенскі сказала, що за нинішніми прогнозами, кількість заражень коронавірусом у країні зменшуватиметься та різко скоротиться в липні. Це можливо за умови, якщо й далі буде високий рівень вакцинації, а люди дотримуватимуться карантинних обмежень.

При створенні прогнозу медики застосували різні моделі щодо впливу темпів вакцинації та швидкість розповсюдження коронавірусу. Зокрема, позитивний сценарій можливий лише за дотримання соціального дистанціювання та маскового режиму.

Наразі в США кількість випадків зараження коронавірусу зменшилася на 12%, до 42,5 тисячі випадків на день. Середньодобова смертність знизилася на 1%.

При цьому, модель не враховує можливість появи нових штамів COVID-19.

“На національному рівні кількість зареєстрованих випадків, ушпиталення й смертей нині знижується або залишається стабільною… Однак передавання інфекції й досить поширюване, і в деяких юрисдикціях продовжують реєструватися випадки збільшення кількості випадків, ушпиталення і смертей, і, як показує це дослідження, потенціал для майбутнього зростання зберігається”, – пояснили в організації.

У представленій моделі є чотири сценарії: якщо буде високий рівень вакцинації при помірному дотриманні профілактичних заходів; вакцинація при низькому дотриманні заходів; вакцинація при помірному дотриманні заходів і вакцинація при високому дотриманні заходів. Всі вони прогнозують зростання випадків захворювання коронавірусом на національному рівні до квітня, досягнувши піку в травні, а потім знизившись до липня. Але моделі показали, що якщо люди просто помірно будуть дотримуватися профілактичних заходів, це може знизити кількість випадків захворювання і смертності як при високому, так і при низькому рівні вакцинації в порівнянні з низьким дотриманням заходів.

Результати надають лише оцінки щодо майбутнього й обмежені шістьма штамами.