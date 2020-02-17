Сьогодні в центр Києва стягують сили поліції і Нацгвардії для забезпечення правопорядку під час запланованих масових акцій.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, вже надійшло кілька повідомлень про проведення масових акцій. Тому з учорашнього дня залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

“Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно”, – зазначив Андрій Крищенко.