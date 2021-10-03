Про це пишуть на сайті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Дослідники з інституту Saildrone Inc. й NOAA запустили безпілотний апарат SD 1045 в ураган, який йде Атлантичним океаном. Цей безпілотник знімає початок та кінець ураганів в океані для покращення прогнозів погоди.

“Швидке посилення, коли ураганні вітри наростають в лічені години, являє собою серйозну загрозу для прибережних населених пунктів. Нові дані з вітрильників та інших безпілотних систем, які використовує NOAA, допоможуть краще передбачити умови, що викликають урагани, і зможуть попередити громади про наближення негоди”, – зазначають дослідники.

Дослідники відзняли та показали кадри, як пристрій бореться із 15-метровими хвилями та вітром,швидкістю 120 миль на годину.