У центральній лікарні Рівного понад 30 медиків заразилися COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

“Захворіли 33 працівника Рівненської міської лікарні. Однак вогнище локалізовано”, – йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, прийом в лікарні здійснюється з дотриманням всіх карантинних норм та правил, але бувають випадки, коли не завжди вчасно вдається провести діагностику пацієнту, що надходить в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнезу, і іноді інфікуються.

Станом на 19 травня в Рівненській області зареєстровано 1204 випадки захворювання на коронавірус. З них – 248 медпрацівників, 88 – дітей. Від COVID-19 померли 29 осіб.