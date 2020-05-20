Covid-19 Україна

оновлено 20.05.2020 о 00:02

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У центральній лікарні Рівного понад 30 медиків заразилися COVID-19

У Рівненській центральній міській лікарні коронавірусом заразилися 33 медичних працівника.

Середа, 20 травня 2020, 00:29

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

“Захворіли 33 працівника Рівненської міської лікарні. Однак вогнище локалізовано”, – йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, прийом в лікарні здійснюється з дотриманням всіх карантинних норм та правил, але бувають випадки, коли не завжди вчасно вдається провести діагностику пацієнту, що надходить в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнезу, і іноді інфікуються.

Станом на 19 травня в Рівненській області зареєстровано 1204 випадки захворювання на коронавірус. З них – 248 медпрацівників, 88 – дітей. Від COVID-19 померли 29 осіб.

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Теги: Коронавірус, Ровенская область

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