В одному з центральних парків Харкова гілка дерева травмувала 10-річну дівчинку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в області.

“В одному з центральних парків міста на 10-річну дівчинку впала гілка, коли дитина гралася на дитячому майданчику. Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню”, – йдеться в повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що дитина отримала травми голови і хребта.

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Встановлюються всі обставини.

У пресслужбі Харківської міськради KharkivToday повідомили, що дитина перебуває в лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Стан дівчинки задовільний.