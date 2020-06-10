Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в області.
“В одному з центральних парків міста на 10-річну дівчинку впала гілка, коли дитина гралася на дитячому майданчику. Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню”, – йдеться в повідомленні.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що дитина отримала травми голови і хребта.
Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Встановлюються всі обставини.
У пресслужбі Харківської міськради KharkivToday повідомили, що дитина перебуває в лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Стан дівчинки задовільний.
- 27 червня 2019 року через негоду в Києві постраждали дві людини, і ще одна людина загинула в місті Буча Київської області.