У центрі Києва на Різдво, 7 січня, буде обмежено рух транспорту.

Про це поінформували в Київській міській держадміністрації.

Так, 7 січня з 12:00 до 17:00 буде заборонено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).

Це пов’язано з тим, що на Софійській і Контрактовій площах відбуватиметься Хода звіздарів.

Крім того, 7 січня в разі потреби (в залежності від пасажиропотоків) можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро “Золоті ворота”. В цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі.

Також можливе обмеження або закриття на вхід станцій метро “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” і “Майдан Незалежності”.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде відбуватися зі змінами:

• тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;

• тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

• тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.