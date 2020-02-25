У Києві на кількох центральних вулицях тимчасово не працюють світлофорні об'єкти.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульній поліції Києва в Telegram.

Повідомляється про проблеми з роботою світлофорів на перехрестях бульвару Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявської, Дмитрівської, Бульварно-Кудрявської, Жилянської, Пестеля.

Відзначається, що причина — відсутність електроживлення.

“Нагадуємо, коли не працюють світлофори, слід керуватися вимогами дорожніх знаків і розмітки, а також правилами проїзду нерегульованих перехресть”, – йдеться в повідомленні.

За даними сервісу Google Maps, рух у столиці ускладнено. Зокрема, затори скували бульвар Шевченка, вул. Жилянську, Саксаганського, Льва Толстого, бульвар Дружби Народів, проспект Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, Набережне шосе, проспект Перемоги, Поділ, Лук’янівку й Оболонь.