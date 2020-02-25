Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульній поліції Києва в Telegram.
Повідомляється про проблеми з роботою світлофорів на перехрестях бульвару Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявської, Дмитрівської, Бульварно-Кудрявської, Жилянської, Пестеля.
Відзначається, що причина — відсутність електроживлення.
“Нагадуємо, коли не працюють світлофори, слід керуватися вимогами дорожніх знаків і розмітки, а також правилами проїзду нерегульованих перехресть”, – йдеться в повідомленні.
За даними сервісу Google Maps, рух у столиці ускладнено. Зокрема, затори скували бульвар Шевченка, вул. Жилянську, Саксаганського, Льва Толстого, бульвар Дружби Народів, проспект Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, Набережне шосе, проспект Перемоги, Поділ, Лук’янівку й Оболонь.
- У жовтні 2019 року повідомлялося, що Google Maps починає більше бути схожим на Waze. Компанія анонсувала серію нових функцій, що дозволять водіям, які використовують додаток Maps на iOS, повідомляти про аварії, “швидкісні пасткі” і затори.