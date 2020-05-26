У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інцидент стався на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловікові.

“Сьогодні о 18:20 в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи і представники інших профільних служб” , – йдеться в повідомленні.

Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Причини і обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчий дій.