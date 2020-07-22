У Києві на вулиці Велика Васильківська біля Палацу спорту згоріли два автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Спочатку загорівся тільки один автомобіль, але потім вогонь перекинувся на авто, що стояло попереду.

“В результаті пожежі автомобіль “BMW X5” був знищений повністю, а в автомобілі “Acura” знищено задній бампер, фари, кришку багажника і пошкоджені обидва задніх крила”, – йдеться в повідомленні.

На місці працювало 10 пожежних і 2 одиниці техніки.

Голова київської поліції Андрій Крищенко повідомив “Українській правді”, що поліція перевірить камери спостереження для з’ясування причин пожежі.

“Вибухи, якщо там були, може бути, це вибухнула гума, гумові колеса. Причину пожежі нам встановлять працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці зараз вилучають записи з камер відеоспостереження, опитують свідків”, – сказав Крищенко.