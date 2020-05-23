У Києві біля офісу глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука стався вибух.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky news.

“Біля офісу глави політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука стався вибух. За словами очевидців, спершу було чути націоналістичні гасла, а тоді був вибух”, – йдеться у повідомленні.

Також там повідомили, що поліція поліція встигла затримати двох активістів. Решта – кинули фаєри та втекли.

Вибух стався під час акції Нацкорпусу “ОПЗЖ – російські колабораціоністи”. Активісти вимагали від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради і закликали СБУ почати провадження проти керівників партії.

На відео з місця події видно, як йде дим і те як біжать люди. Чи є постраждалі або загиблі внаслідок вибуху, наразі невідомо.