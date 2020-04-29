У центрі Лондона поряд з Річмондським парком проїжджою частиною мирно прогулювалася сім'я гусей під наглядом поліції.

Відповідне відео у Facebook опублікувала користувач Майя Іванова.

На кадрах видно, як двоє дорослих гусей крокують проїжджою частиною, а за ними йдуть шість малюків.

Супроводжували сімейку поліцейські на автомобілі та на мотоциклі. Один правоохоронець навіть вийшов з машини, щоб скорегувати маршрут пернатих, але гусак вирішив не слухати і вибрав свій шлях, куди всі і попрямували за ним.

Боже… вярвате ли…… заплаках и настръхнах от тази гледка 🤩🤩🤩 Опубліковано Maia Ivanova Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Варто зазначити, що відео вже переглянули понад 1,7 млн разів.