Відповідне відео у Facebook опублікувала користувач Майя Іванова.
На кадрах видно, як двоє дорослих гусей крокують проїжджою частиною, а за ними йдуть шість малюків.
Супроводжували сімейку поліцейські на автомобілі та на мотоциклі. Один правоохоронець навіть вийшов з машини, щоб скорегувати маршрут пернатих, але гусак вирішив не слухати і вибрав свій шлях, куди всі і попрямували за ним.
Боже… вярвате ли…… заплаках и настръхнах от тази гледка 🤩🤩🤩
Опубліковано Maia Ivanova Понеділок, 27 квітня 2020 р.
Варто зазначити, що відео вже переглянули понад 1,7 млн разів.
- Раніше повідомлялося, що пінгвіни прогулялися порожніми вулицями південноафриканського міста Саймонстаун, що в окрузі Кейптаун.