Про це повідомляє британське агентство ВВС.
23-річний Джонатан Мок розповів, що в понеділок йшов по Оксфорд-стріт (одній із центральних лондонських вулиць), коли почув крики про “коронавірус”.
До студента наблизилися четверо чоловіків, які раптово напали на нього і побили. Нападники при цьому заявляли наступне: “Нам не треба твого коронавірусу в нашій країні”.
У місцевій поліції назвали напад “расовим”, проте поки нікого не заарештували. У Скотланд-Ярді поінформували, що співробітники поліції вивчають записи з камер відеоспостереження, щоб спробувати встановити особи підозрюваних, повідомляє The Guardian.
Джонатан Мок є студентом Університетського коледжу Лондона. На сторінці в Facebook він оприлюднив фото свого розбитого обличчя. Знімки перепостили вже кілька десятків тисяч користувачів.
За словами хлопця, все його обличчя було в крові, а сам він – “вражений і шокований”. Мок зазначив, що спалах коронавірусу використовується деким як привід для “ненависті до людей, що відрізняються від них”.
“Я завжди вважав, що расизм ґрунтується на дурості, але зараз я розумію, що говорити таке – це не лише бути занадто добрим до расистів, а й виправдовувати їх. Расизм – це не дурість, расизм – це ненависть. Расисти завжди знаходять собі виправдання ненависті, і нинішній спалах коронавірусу – це ще одне виправдання”, – наголосив хлопець.
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