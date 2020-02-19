18 лютого пізно ввечері на 42-дюймовому рекламному моніторі над входом в торговий центр "Вернісаж Lviv Mall" запустили порноролик.

Відео очевидців події опублікував в Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

В адміністрації торгового центру вже заявили, що звернуться в поліцію з приводу несанкціонованого втручання невідомих в роботу торгового центру. Відео транслювалося менше хвилини.

“Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися в ситуації. Це не ініціатива торгового центру або наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз”, – повідомила виданню ZAXID.NET адміністратор “Вернісаж Lviv Mall” Уляна Неділько.

Центр міста о 21:49 по вул. Шевська і таке ось можна побачити у вході в магазин вернісаж львів mall – може це новий вид реклами або чиясь помста, але як на мене це не нормально З моральних принципів ми відео заретушували, але що показують на екрані – надіюсь зрозуміло Опубліковано Igor Zinkevych Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Цей торговельний центр знаходиться поруч з площею Ринок.