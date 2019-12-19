Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Надзвичайна подія сталася біля будинку 12 на Великій Луб’янці”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, зловмисник нейтралізований, його особа встановлюється.

На цей час з Луб’янської площі евакуюють людей. Поліція просить перехожих покинути площу з метою безпеки. Проїзд на Луб’янській площі для автотранспорту закритий з усіх сторін. Частина площі, поруч з будівлями ФСБ, оточена, перехожих туди не пускають.

Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн. Одному попали в спину pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO — #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.

На площі чергують численні наряди поліції в захисній екіпіровці, а також безліч автомобілів “Швидкої допомоги”.

Однак, за даними російського РБК, після короткого затишшя і ліквідації того, хто стріляв, на Луб’янці знову чутна перестрілка.

Крім того, за даними джерел “Нової газети”, як мінімум одна людина — співробітник ФСБ — загинув. Також є поранені.

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.

“Стой! Стой, я сказал!” Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn — LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.

Оновлено

З’явилося ймовірне фото чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Москви.

Як повідомляється, на даний момент його особа встановлюється.