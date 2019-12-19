Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Надзвичайна подія сталася біля будинку 12 на Великій Луб’янці”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, зловмисник нейтралізований, його особа встановлюється.

На цей час з Луб’янської площі евакуюють людей. Поліція просить перехожих покинути площу з метою безпеки. Проїзд на Луб’янській площі для автотранспорту закритий з усіх сторін. Частина площі, поруч з будівлями ФСБ, оточена, перехожих туди не пускають.

На площі чергують численні наряди поліції в захисній екіпіровці, а також безліч автомобілів “Швидкої допомоги”.

Однак, за даними російського РБК, після короткого затишшя і ліквідації того, хто стріляв, на Луб’янці знову чутна перестрілка.

Крім того, за даними джерел “Нової газети”, як мінімум одна людина — співробітник ФСБ — загинув.  Також є поранені.

Оновлено

З’явилося ймовірне фото чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Москви.

Як повідомляється, на даний момент його особа встановлюється.

  • Раніше на мосту в Лондоні сталася  перестрілка. Поліцейські вбили стрілка.
  • Після лондонські поліцейські оголосили інцидент з перестрілкою на мосту, в результаті якого був копами вбито одну людину, терористичним актом.