85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

“85% людей, що померли від COVID-19, мали вік старше 50-ти років. Майже всі померлі мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок та легень”, — йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 2 квітня 2020 від COVID-19 в Україні померли 15 жінок та 5 чоловіків.

Серед чоловіків у вікових групах 40-49, 60-69, 80-89 загинули по одній особі. У віковій групі 50-59 років — 2 особи.

Серед жінок вікової групи 50-59 років — 6 летальних випадків. У групі 60-69 — 5 випадків. Серед пацієнток віком 30-39 та 70-79 років загинули двоє осіб.

У ЦГЗ уточнили, що троє загиблих напередодні були за кордоном. Перші симптоми хвороби у пацієнтів виявлялися в середньому на 9 день з моменту зараження, а смерть наступала на 4 день з моменту ушпиталення

“Все 20 пацієнтів були госпіталізовані. З них 60% отримували лікування в відділеннях інтенсивної терапії й знаходилися на штучній вентиляції легенів або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО)”, — зазначили в ЦГЗ.